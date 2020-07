KVV Vosselaar heeft nu eigen pizza, te koop bij Pizza Forty Five: “Wie leuke naam vindt, mag hem gratis proeven” Toon Verheijen

02 juli 2020

17u54 8 Vosselaar KVV Vosselaar en Pizza Forty Five slaan de handen in elkaar voor een unieke actie. Wie een door de club samengestelde pizza bestelt, steunt daarmee ineens ook de voetbalvereniging. “Hopelijk is het een win-win: meer klanten voor de pizzeria en meer inkomsten voor ons”, lachen Chris Van Den Eynde en Marijn Van Nooten van KVV Vosselaar. Er wordt nu een wedstrijd gelanceerd om een naam voor de clubpizza te verzinnen.

Tijdens coronacrisis ging de voetbalclub op zoek naar een ludieke manier om extra inkomsten te genereren. Ze gingen aankloppen bij de jonge, nieuwe uitbaters van Pizza Forty Five in de Kerkstraat. “We gaan een echte clubpizza lanceren”, vertellen Marijn Van Nooten en Chris Van Den Eynde van KVVV. “Dat slaat altijd aan. Organiseer je eens een feestje, maar heb je geen zin om te koken, dan stap je al eens een pizzeria binnen.”

Mozzarella

Restte alleen nog de vraag wélke pizza dat zou worden. Marijn Van Nooten en Chris Van Den Eynde lieten Achraf El Yakhloufi donderdag vier pizza’s maken die nog niet echt op de kaart staan. Uw journalist mocht mee aan tafel gaan zitten om uiteindelijk de knoop door te hakken. De keuze viel op een pizza met mozzarella, pesto, kerstomaatjes en kip. “Nu moeten we nog een naam vinden”, zeggen de bestuurders van KVV Vosselaar. “Daarvoor mogen mensen een mailtje sturen naar pizzawedstrijd@kvvvosselaar.be. Inzendingen moeten voor 1 augustus binnen zijn. De uiteindelijke winnaar mag hier met vier personen een pizza komen eten.”

Out-of-the-box

KVV Vosselaar ziet deze actie als een testcase. “Als de actie aanslaat, kunnen we misschien ook gelijkaardige initiatieven bij andere handelaars opstarten”, vertelt Chris Van Den Eynde. “Zoals een bakker of een dagbladhandelaar om maar enkele voorbeelden te noemen. Uiteindelijk wint iedereen erbij. De handelaars trekken extra klanten aan en wij als club verdienen er ook een sponsorbedrag aan. En we stimuleren op deze manier de lokale handel.” Achraf El Yahkloufi ziet de samenwerking helemaal zitten. “De sfeer en het enthousiasme van de club zijn aanstekelijk”, vertelt Achraf. “Ze zijn echt een voorbeeld voor andere clubs. Het is ook mooi om te zien dat ze niet alleen naar het A-elftal kijken, maar ook naar de dames en de jeugd.”