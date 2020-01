Kerstbomen branden op het Geitenblak: 11 Kempense gemeenten houden vast aan traditie Jef Van Nooten

11 januari 2020

20u03 0 Vosselaar Op het Geitenblak aan Bergakker in Vosselaar werden zaterdagavond tal van kerstbomen in brand gestolen. Het evenement was één van de weinige kerstboomverbrandingen die er nog plaats vinden in de Kempen.

Terwijl vroeger zowat in elke gemeente één of meerdere kerstboomverbrandingen plaatsvonden, pakken de meeste gemeenten voortaan uit met een alternatief waarbij minder opgestookt wordt. Het klimaat, weet je wel. In 11 van de 27 Kempense gemeenten (arrondissement Turnhout) mogen kerstbomen nog wel in brand worden gestoken. Vaak worden de kerstboomverbrandingen georganiseerd door verenigingen, maar in Vosselaar was het de gemeente zelf die het organiseerde. Bezoekers konden zich behalve aan het vuur ook opwarmen aan bijvoorbeeld warme chocomelk, glühwein, jenever en pannenkoeken.