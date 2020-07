Kermis in Vosselaar kan dan toch niet doorgaan: “Opflakkering is een duidelijke waarschuwing” Wouter Demuynck

21 juli 2020

11u45 2 Vosselaar Naar aanleiding van de sterke toename van de coronabesmettingen heeft het gemeentebestuur van Vosselaar tijdens een extra schepencollege beslist om de kermis, die op 24, 25 en 26 juli zou plaatsvinden, te annuleren.

Ongeveer een week geleden zag het er nog naar uit dat er in Vosselaar toch een kermis zou plaatsvinden. De kermis van 4 tot 8 juli was al een tijdje afgelast, maar eind juni kwam dan het nieuws dat kermissen toch weer toegelaten waren vanaf 1 juli. Aangezien dat te kort dag was, besloot het bestuur de kermis naar eind juli te verhuizen en te combineren met de eerste editie van Vosselaar Zomert.

Opflakkering

Alles werd in gereedheid gebracht om een zo veilig mogelijke kermis te organiseren, maar nu gooit corona alsnog roet in het eten. “Onze gemeentediensten bleven steeds de coronacijfers monitoren. De laatste weken stond de teller van besmettingen in onze gemeente op nul. Na de opflakkering van de voorbije dagen, kleurt Vosselaar meteen oranje op de kaart met coronabesmettingen. Een duidelijke waarschuwing. Heel wat inwoners contacteerden het gemeentebestuur om hun ongerustheid te uiten”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

“De omstandigheden zijn vandaag totaal anders dan enkele weken geleden. We willen geen enkel risico nemen omtrent de volksgezondheid en hebben daarom besloten om de extra editie van Vosselaar kermis niet te laten doorgaan.”

Over het tweede weekend van Vosselaar Zomert, op 21, 22 en 23 augustus, werd nog geen beslissing genomen.