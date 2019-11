Jongeren maken alle glasbollocaties zwerfvuilvrij Toon Verheijen

13 november 2019

16u25 0 Vosselaar De leden van de kindergemeenteraad trotseerden woensdagmiddag het gure weer voor hun eigen klimaatactie. Gewapend met vuilniszakken en grijpstokken trokken ze langs de zeven locaties in de gemeente waar glasbollen staan.

Ze kregen van IOK ook stickers om op de glasbollen te kleven met de boodschap ‘ik ben opgefleurd, hou me netjes’. Het is een actie van IOK die enkele maanden geleden werd opgestart en in alle Kempense gemeenten wordt doorgetrokken. De bedoeling is om het zwerfvuil en sluikstorten op de sites met glasbollen te verminderen. In Vosselaar kregen de glasbollen niet alleen stickers, maar ook een fleurig bloementapijt. “Het waren de kinderen zelf die met het idee kwamen om iets rond milieu te doen”, vertellen Stef Slegers van de Jeugdraad en schepen van Milieu Jan Swinnen (N-VA). Robbe Van Vught was een van de leerlingen. “We doen dit graag, want zo helpen we mee aan het proper houden van onze gemeente.”