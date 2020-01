Inbrekers forceren achterdeur Jef Van Nooten

15 januari 2020

14u07 1

Aan Molenpad in Vosselaar hebben dieven dinsdag ingebroken in een woning. De bewoner stelde dinsdagavond de inbraak vast. De daders hadden de achterdeur open gebroken om binnen te geraken. De omvang van de buit is niet gekend.