In Roemenië tot moord veroordeelde man riskeert dertig maanden cel voor reeks inbraken Toon Verheijen

14 februari 2020

11u02 0 Vosselaar Een 50-jarige man van Roemeense origine maar die in Malaga verblijft, riskeert een gevangenisstraf van dertig maanden voor inbraken in Vosselaar en Zoersel. De man werd ooit in Roemenië veroordeeld voor moord en is in Spanje gekend voor inbraken.

De politie Regio Turnhout kreeg op 4 december vorig jaar de melding van een inbraak in Vosselaar. De daders waren er aan de haal gegaan met onder meer juwelen en schilderijen. Tijdens het onderzoek kwam de politie een verdacht voertuig op het spoor van de ANPR-camera’s. Diezelfde wagen dook enkele dagen later ook op nadat er in Zoersel een effectieve inbraak en een poging tot inbraak werden gemeld.

Moord

Korte tijd later werd de wagen tegengehouden in Frankrijk. In de wagen lagen de gestolen goederen die de verdachte had buitgemaakt in Zoersel. De man werd opgepakt en later overgeleverd aan ons land. “Hij geeft de feiten toe en verklaarde ook dat hij de feiten had gepleegd met een kompaan”, zegt openbaar aanklaagster Catherine Dederen. “Hij heeft in ons land wel een blanco strafblad, maar in Spanje is hij gekend voor inbraken en in Roemenië zelfs voor een moord. Wij vragen dertig maanden cel.”

Dievenpad

De man ontkent de feiten zelf niet. “Hij was in Frankrijk terechtgekomen omdat hij Spanje niet meer in mocht en hoopte hier aan de nodige papieren te geraken”, zegt zijn raadsman Karolien van de Moer. “Dat lukte maar niet en uiteindelijk is hij inderdaad op dievenpad gegaan. Hij heeft die feiten toegegeven.” Vonnis op 28 februari.