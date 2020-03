IN BEELD. 47ste stoet Toeten of Blazen trekt door de Vosselaarse straten Toon Verheijen

08 maart 2020

18u20 0

Twee weken geleden gooide storm Ciara nog roet in het eten, maar zondag kon de stoet van Toeten of Blazen in Vosselaar dan toch doorgaan. De regen hield waarschijnlijk nog wel heel wat mensen weg van het parcours, maar toch waren er flink wat ‘die hards’ die de 47ste carnavalsstoet niet wilden missen. En uiteraard waren ook de clowns weer volop van de partij. Elk jaar lopen er zo’n vijftig mee vooraan in de stoet die de traditionele ‘wasstekken met een pluim’ verkopen voor 1 euro. Het geld dat wordt ingezameld gaat nadien naar de verschillende caranavalsverenigingen.