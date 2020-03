Ilse verstopt ‘rondreizende stenen’ in dorp Jef Van Nooten

26 maart 2020

09u12 0 Vosselaar Op verschillende plaatsen in Vosselaar liggen sinds dinsdag kleurrijk beschilderde stenen. Bedoeling is dat je ze even in huis neemt, om ze nadien weer ergens anders achter te laten.

De stenen zijn gelegd door Ilse Van Meerbeeck uit Vossselaar. Zij is kapster, maar is door de coronacrisis voorlopig niet aan het werk. “Ook mijn workshops intuïtief schilderen liggen momenteel stil. Plots is er tijd voor dingen die ik al lang op mijn to-dolijstje heb staan, zoals de rondreizende stenen”, zegt Ilse Van Meerbeeck.

Uitzwaaien

Ilse houdt van schilderen en mooie teksten. Met de rondreizende stenen combineert ze beiden. “Ik beschilderde stenen die ik ergens neerleg om te vinden door anderen die er dan een tijdje van genieten, en op hun beurt de stenen weer laten verder reizen”, verduidelijkt Ilse. “En zoals dat gaat met reizen vertrekken de stenen ook van thuis. Hun thuis is Vosselaar. Dinsdagmiddag zijn mijn dochter en ik ze gaan uitzwaaien met onze fiets.”