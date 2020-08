Hulpdiensten opgeroepen voor frietketelbrand aan Bolk Toon Verheijen

19 augustus 2020

14u22 1 Vosselaar De hulpdiensten werden woensdagnamiddag opgeroepen voor een brand aan Bolk in Vosselaar.

In een tuinhuis achter de woning had een frietketel vuur gevat. De politie sloot een tijdlang de straat of om de brandweer haar werk te laten doen. Die kreeg het vuur snel onder controle, maar het tuinhuis liep wel ernstige schade op. Er was ook even sprake van hevige rookontwikkeling, waardoor buurtbewoners hun ramen en deuren gesloten moesten houden.