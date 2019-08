Heggenschaar en bladblazer uit tuinhuis gestolen Wouter Demuynck

28 augustus 2019

In de Kardinaal Cardijnlaan in Vosselaar is ingebroken in een tuinhuis. De diefstal werd dinsdagavond opgemerkt, maar is mogelijk al eerder gebeurd. De daders braken het slot open en namen onder meer een heggenschaar en bladblazer mee.