Groen licht voor restauratie Het Hof: “Over twee jaar brasserie en B&B” Jef Van Nooten

24 mei 2019

12u36 0 Vosselaar Het beschermde Hof van Vosselaar kan in volle glorie hersteld worden. De Vlaamse overheid heeft veel sneller dan verwacht een restauratiepremie van 1,45 miljoen euro toegekend. Als alles volgens plan verloopt, opent over twee jaar een brasserie op het gelijkvloers en een B&B op de eerste verdieping. “We geven dit prachtige domein terug aan de Vosselaarse gemeenschap”, zegt burgemeester Gilles Bultinck (CD&V).

Het Hof werd in 1750 gebouwd. Het gebouw aan Hofeinde deed eerst dienst als pastorie, nadien als weeshuis. In 1852 kwam het na een openbare verkoop in private handen. Tot midden jaren 90 werd het gebouw prima onderhouden, nadien sloeg het verval toe. In april vorig jaar kochten de gemeente Vosselaar, Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos het gebouw met de omliggende parktuin over van de voormalige eigenaars.

2,75 miljoen

Ze wilden het gebouw volledig renoveren, maar een restauratie zou 2,75 miljoen euro kosten. De Vlaamse overheid komt nu onverwacht met een restauratiepremie van 1,45 miljoen euro op de proppen. “De gemiddelde wachttijd voor zo’n premie bedraagt 5 jaar. Wij hebben de goedkeuring al na 5 maanden. We hadden gevraagd er spoed achter te zetten omdat het gebouw in zeer slechte staat is, en omdat we het snel willen teruggeven aan de inwoners van Vosselaar”, zegt Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap.

Het beschermde monument zal nu binnen de 6 maanden wind- en waterdicht gemaakt. Ook zonder de premie van de Vlaamse overheid waren de nieuwe eigenaars daartoe verplicht. Maar dankzij de erfgoedpremie kan meteen daarna werk worden gemaakt van de volledige renovatie.

“Op de benedenverdieping zal een brasserie uitgebouwd worden, op de eerste verdieping is plaats voor een B&B. De zolderverdieping wordt een vergaderzaal of conciërgewoning”, klinkt het. “Om in de horecazaak voldoende zitplaatsen te kunnen voorzien, kan er achteraan het hoofdgebouw een extra volume bijgebouwd worden. Daar komen dan de keuken, toiletten en technische zone. Ook enkele betonnen maar rustieke bruggetjes en werken aan de vijver zijn opgenomen in het restauratiedossier.”

Mythische status

Over de timing wanneer de hele restauratie achter de rug zal zijn, blijven de betrokkenen voorzichtig. Al is er een stiekeme hoop dat de brasserie over twee jaar de deuren kan openen. Ook het park rond Het Hof zal tegen dan aangepakt worden. “Dit gebouw en het domein hebben een mythische status in Vosselaar. Jarenlang is hier niemand geweest, behalve enkele stouteriken die zich er toch aan waagden (en de binnenmuren van Het Hof bekladden met graffiti, red.)”, zegt Vosselaars burgemeester Gilles Bultinck. “Het was onontgonnen gebied voor onze inwoners, maar nu kunnen we Het Hof terug geven aan de Vosselaarse gemeenschap. We kijken als gemeente heel erg uit naar de volgende ontwikkelingen. Dit kan een landmark worden voor Vosselaar.”