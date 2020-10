Griezelen in bubbels: halloweentocht krijgt corona-editie Liese Demeulenaere

09 oktober 2020

15u59 1 Vosselaar De jaarlijkse halloweentocht ziet er dit jaar net iets anders uit. Niet omdat er minder gegriezeld zal worden, maar omdat er heel wat minder deelnemers zijn toegestaan. Dit jaar zullen slechts 90 bubbels uitverkoren worden om te kunnen genieten van de griezelige wandeling.

“Er werd lang gewacht met de aankondiging vanwege corona”, vertelt Stef Slegers van de Jeugddienst. “Nu dinsdag kwamen er plots ook nieuwe richtlijnen waardoor we alles nog snel moesten aanpassen.” Vanwege corona wordt de capaciteit dit jaar gehalveerd. Normaal zijn er zo’n 1200 à 1400 bezoekers aanwezig, maar dat is in de huidige omstandigheden te veel om nog veilig te zijn.

Vorige jaren was er altijd een stormloop voor tickets. Om iedereen even veel kans te geven, werkt de organisatie dit jaar met een lotingsysteem. Bubbels die zich in de komende week registreren, zijn nog niet zeker van een plekje. Op 19 en 20 oktober wordt via trekking bepaald welke bubbels uiteindelijk mogen deelnemen op Halloween. Zij worden zullen per e-mail op de hoogte gebracht worden en moeten daarna pas online betalen. “Een loting leek ons de meeste eerlijke manier”, besluit Stef.