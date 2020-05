Graffiti-artiest fleurt betonblokken voor fietsenwinkel Olcay op Toon Verheijen

16 mei 2020

19u21 7 Vosselaar Olivier Van Gool van fietsenwinkel Olcay aan de Antwerpsesteenweg heeft van de nood een deugd gemaakt en heeft zijn volledige zaak onder handen genomen. Vooral de voorkant van de zaak valt op, want de twee grijze betonnen blokken hebben een felle tekening gekregen.

“Dankzij graffiti-artiest Ken Horemans werden de twee saaie betonnen blokken voor de etalage voorzien van een modern en eigentijds design”, zegt Olivier Van Gool. “Zelfs onze zoon werd erin verwerkt. Een echt superhelden verhaal, wat de opfrissing en vernieuwing van de zaak compleet maakt.”

Maar dat is niet het enige wat de zaakvoerder heeft gedaan. “Tijdens de eerste weken van de lockdown, werd alles gedigitaliseerd. Het maken van noodzakelijke herstellingen werd ingepland via www.fietsonderhoud.be. De webshop kreeg een totale update van de bestaande voorraad. Er kwamen zelfs bestellingen binnen vanuit Brussel en daar zijn we best wel trots op. Midden april werd beslist om het interieur op te frissen, rekening houdend met de nieuwe manier van werken die er ging aankomen. In de etalage van Olcay Belgium kan je nu ook een 3D-hologram terugvinden. Een eyecatcher in de winkel die regelmatig voorzien wordt van nieuwe animatie .”