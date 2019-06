Gevaarlijk kruispunt wordt negen jaar na dodelijk ongeval aangepakt Toon Verheijen

07 juni 2019

13u47 3 Vosselaar Bijna negen jaar nadat een bejaarde vrouw werd doodgereden op het kruispunt van de Dennendreef met de Antwerpsesteenweg, wordt het kruispunt veiliger gemaakt. Er komen onder meer veilige fietsoversteken. De gemeente zelf is al tijdje bezig met het vernieuwen van de Dennendreef. Die werken zijn deze maand normaal klaar en de heraanleg van het kruispunt zelf moet al in oktober afgerond zijn.

Een bejaarde vrouw werd op 30 december 2010 doodgereden op het kruispunt en daarna gingen meer en meer stemmen op om het kruispunt veiliger te maken. Een aannemer start nu op dinsdag 11 juni met die werken. Het gaat om het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Dennendreef en Sparrenhof. “We plannen onder meer de aanleg van veilige fietsoversteken”, zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Er komen middengeleiders die ervoor zorgen dat we twee veilige fietsoversteken krijgen ter hoogte van de bushaltes. De fietspaden en het wegdek zelf worden ook vernieuwd. Een tijdje geleden zijn de gemeente en Fluvius al gestart met wegenis- en rioleringswerken in de Dennendreef. Die werken zouden normaal in juni afgerond moeten worden. De vernieuwing van het kruispunt moet dan klaar zijn in oktober.

Minder hinder

Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden, wordt er gewerkt in verschillende fases. “We gaan per fase telkens maar aan één zijde van het kruispunt werken”, zegt Jef Schoenmaekers. “Zo blijft de hinder voor het doorgaand verkeer beperkt. Op die manier zal er ook telkens maar één van de twee zijstraten – de Dennendreef of Sparrenhof – worden afgesloten. De bushaltes zullen tijdens de werken nagenoeg niet bediend worden.

Fases

De eerste fase start op 11 juni. Dan wordt er gewerkt in de richting van Turnhout. De Dennendreef wordt dan afgesloten van de N12, maar is nog wel bereikbaar via de Astridlaan. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar dan wel over versmalde rijstroken. Fietsers moeten ter hoogte van het kruispunt oversteken en aan één zijde van de weg het kruispunt passeren. De tweede fase start in juli en duurt tot eind augustus. Dan wordt er gewerkt in de richting van Beerse. Dan is de Sparrenhof afgesloten van de N12, maar die is wel nog bereikbaar via een tijdelijk opengestelde verbinding naar de Ossevenstraat. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Tijdens de drie weken bouwverlof is de Sparrenhof wel bereikbaar. De derde en laatste fase start in september terug in de richting van Turnhout. Dan volgt de volledige afwerking van het wegdek en de middengeleiders.