Gemeente Vosselaar lanceert de zomerspaarkaart Toon Verheijen

02 juli 2020

Ondernemend Vosselaar lanceert midden juli een nieuwe zomercampagne om het winkelen en consumeren in eigen gemeente te stimuleren. Elke inwoner zal een zomerspaarkaart in de brievenbus krijgen. Bij aankoop van minimaal 20 euro bij een lokale ondernemer krijg je één stempel op de spaarkaart. De bedoeling is dat je tien stempels verzameld van tien verschillende handelaars. Volle spaarkaarten moeten ten laatste 10 oktober weer op het gemeentehuis binnengebracht worden. Daarna wordt de hoofdwinnaar gekozen die een waardebon krijgt van 500 euro. Er zijn ook nog winnaars die bonnen van 30 euro krijgen.

Deze actie is gratis voor elk ondernemer in Vosselaar. Elke handelszaak (winkel, dienst, horeca) kan stempels uitdelen. Meer info over Ondernemend Vosselaar vind je hier