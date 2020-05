Gemeente onderzoekt vervalste berichtgeving aan hondenlosloopzone Zwartgoorheide Toon Verheijen

11 mei 2020

Onbekenden hebben afgelopen weekend een bericht opgehangen aan de hondenlosloopzone Zwartgoorheide met de mededeling dat die weer toegankelijk was maar dat er wel enkele regels moesten gerespecteerd worden. “De aanplakking werd voorzien van het officiële logo van onze gemeente, maar is niet afkomstig van onze diensten”, zegt burgemeester Gilles Bultinck (CD&V). “Het gaat hier om schriftvervalsing en dat is al een strafbaar feit. Maar tegelijkertijd is het ook aanzetten tot inbreuken op de geldende coronamaatregelen en dat is een gevaar voor de volksgezondheid. We tillen dan ook héél zwaar aan deze feiten en stellen een onderzoek in. De geplande heropening stellen we ook voor onbepaalde tijd uit.”