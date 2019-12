Gemeente investeert 16 miljoen euro in onder meer wegen- en rioleringswerken, het Hof en De Moer Toon Verheijen

13 december 2019

11u59 0 Vosselaar De gemeente Vosselaar trekt de komende jaren een budget uit van 15 tot 16 miljoen euro voor de werking van gemeente en OCMW en een hele reeks investeringen. Zo gaat er onder meer geld naar rioleringswerken, infrastructuurwerken en de uitbouw van het vrijetijdshuis De Moer.

Het gemeentebestuur is ambitieus voor de volgende vijf jaar. “De grootste investeringen zullen gebeuren in wegen rioleringen want we willen overal naar een gescheiden rioleringsstelsel”, zegt burgemeester Gilles Bultinck (CD&V). “Daar voorzien we 4 miljoen euro voor met nog eens 5 miljoen euro aan andere infrastructuurwerken.” Daarnaast voorziet de gemeente ook nog eens iets meer dan 3 miljoen euro in de verdere afwerking van het vrijetijdscentrum De Moer. Dat moet klaar zijn tegen het einde van 2020.

Sociaal

Op vlak van sociaal beleid wordt er 600.000 euro uitgetrokken voor een behoeftenonderzoek dat moet duidelijk maken of er een dienstencentrum nodig is en wordt er 250.000 euro uitgetrokken voor renovatiewerken in de serviceflats, KADO en het LOI.

Hulpverlening

De brandweerkazerne in Vosselaar blijft en voor de hulpverlening wordt 540.000 euro uitgetrokken net als 1,170 miljoen euro als bijdrage voor de politiezone Turnhout.

Verenigingen

Ook de verenigingen krijgen een deel van de koek. Het bestuur voorziet 600.000 euro aan financiële en logistieke ondersteuning in zaal Berkenmei, de buitensportaccommodatie in Diepvenneke, de verbouwing van Jeugdhuis De Nok en de vernieuwing van materiaal dat gehuurd kan worden.

Onderwijs

Voor de verdere digitalisering van de gemeentescholen, de aankoop van een registratie- en beloningssysteem voor fietsende scholieren, de aankoop van meubilair voor GBS Heieinde en herstellingswerken en erelonen voor de renovatie van GBS Centrum wordt 270.000 euro uitgetrokken.

Het Hof en de Onze Lieve Vrouwekerk

Voor de renovatie van het Hof wordt gezocht naar een financiële partner en een privépartner. Vanuit de gemeente wordt een investering voorzien van 350.000 euro. Voor de renovatiewerken aan de kerk wordt dan weer 500.000 euro.

Actieplannen

De gemeente werkt ook aan een aantal concrete actieplannen die het de volgende vijf jaar wil realiseren.

- Globaal plan voor het centrum: een volledige doorlichting van het Cingelplein, gemeentehuis, de school, de voetbalterreinen en de pastorij om tot een nieuw, aangenaam en leefbaar centrum te komen. Daarnaast wordt ook het mobiliteitsplan opnieuw bekeken met vooral aandacht voor de schoolomgeving, een vlotte doorstroming en aandacht voor de zwakke weggebruiker.

- Strenger aanpakken van zwerfvuil en sluikstorten

- Meer inzetten op digitale dienstverlening

- Voor de Gemeentelijke Basisschool Centrum wordt in het kader van het masterplan centrum bekeken hoe en waar een nieuwe infrastructuur best ingepast kan worden