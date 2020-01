Fietser (14) aangereden op weg naar school Jef Van Nooten

29 januari 2020

Een 14-jarige jongen die met de fiets op weg was naar school, is woensdagochtend rond 8 uur in de Molenstraat in Vosselaar aangereden door een auto met aanhangwagen. Het slachtoffer, S.E. (14) uit Vosselaar, is met breuken naar het ziekenhuis in Turnhout gebracht.