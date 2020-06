Fietsenwinkel pakt hele week uit met ‘Kamp Olcay’ Jef Van Nooten

01 juni 2020

14u24 0 Vosselaar Fietsenwinkel Olcay uit Vosselaar organiseert nog een hele week ‘Kamp Olcay’. Elke dag staat een nieuwe activiteit of uitdaging op het programma.

De traditionele opendeurdagen zijn dit jaar niet mogelijk door de coronacrisis. Daarom gooit fietsenwinkel Olcay aan de Antwerpsesteenweg in Vosselaar het over een andere boeg met ‘Kamp Olcay’. “Met verschillende uitdagingen, net zoals bij Kamp Waes”, klinkt het.

Mountainbike

Maandagochtend stond de eerste uitdaging op het programma. Cecilia Van Gool-Sopawiro - de echtgenote van zaakvoerder Olivier – trok er samen met communicatiepartner Kenneth De Decker op uit voor een mountainbiketocht in De Lilse Bergen. De komende dagen wordt de zaakvoerder van Olcay nog ergens gedropt om nadien op eigen houtje terug thuis te moeten geraken. Er wordt onder andere ook nog een graffiti-kunstwerk gemaakt en verkocht voor het goede doel. “De hele week kunnen klanten hier ook 24 uur op 24 terecht”, vertelt Kenneth De Decker. “Ze moeten vooraf wel een afspraak maken. Er staan bijvoorbeeld al afspraken gepland om 23 uur ’s avonds of ’s morgens heel vroeg. Op deze manier hopen we toch wat te compenseren nadat de drukste periode in de fietsenwereld verloren is gegaan door de coronacrisis.”