Fietsenwinkel Olcay start originele actie: “Voor 5 euro levenslang gratis lucht voor je fietsbanden!” Toon Verheijen

28 maart 2020

08u46 13 Vosselaar In tijden van corona proberen handelaars creatief uit de hoek te komen. Olivier Van Gool van fietsenwinkel Olcay in Vosselaar doet dat op zijn manier: voor 5 euro krijg je je leven lang gratis lucht voor de fietsbanden. Een ideetje van Kenneth De Decker, die de marketing verzorgt van Olcay.

Olivier Van Gool opende in het najaar van 2017 zijn fietsenwinkel aan de Antwerpsesteenweg nadat hij als tiener al gebeten werd door de fietsmicrobe. De coronacrisis is ook voor Olivier een serieuze streep door de rekening. Via onlinebestellingen probeert hij de zaak draaiende te houden. Hij speelde al een tijdje met het idee om onder de klanten te werken met een ‘Gold Membership’. De coronacrisis heeft dat nu versneld.

“In deze coronatijden is het voor niemand gemakkelijk”, zegt Olivier Van Gool. “Ook niet voor ons. Daar zijn we eerlijk in en daarom doen we een oproep naar onze klanten om ons te steunen. Wie 5 euro betaalt, krijgt dan automatisch ‘Olcay Gold Membership'.”

Elektrische fiets

Voor die 5 euro krijg je ook effectief iets in de plaats. “Aangepaste ledenpromoties, nieuwe producten en modellen als eerste in jouw mailbox, twee exclusieve Gold Memberevents per jaar, een extra brede glimlach als je binnenkomt en vooral gratis lucht voor de fietsbanden voor de rest van jouw leven. Bij 500 deelnemers geven we onder deze mensen een elektrische fiets weg ter waarde van 2.000 euro.”

Andere handelaars

Nog een ander opmerkelijk initiatief is dat Olivier op de website van zijn eigen zaak ook een pagina heeft gemaakt waarop hij alle handelaars van Vosselaar vernoemt en eventueel zelfs doorlinkt naar hun website. “En ja daar zitten ook andere fietsenhandelaars tussen want in deze tijden kennen we geen kleur, geloof of concurrentie. We steunen elkaar als mensen. We moeten blijven kopen, waar mogelijk, bij onze lokale handelaars. Zijn we iemand vergeten op de site? Stuur een mailtje naar info@olcay.be.”

https://olcay.be/pages/shoplocal