Fietsenwinkel Olcay schenkt alle opbrengsten van hartverwarmende driedaagse aan goede doel Wouter Demuynck

01 september 2019

09u55 0 Vosselaar Zaakvoerder Olivier Van Gool van fietsenwinkel Olcay aan de Antwerpsesteenweg pakte afgelopen weekend uit met een hartverwarmende driedaagse. Naar aanleiding van het nieuwe schooljaar bood hij niet enkel aan om gratis fietsen na te kijken, ook schenkt hij alle opbrengsten van het weekend aan Feestvarken vzw.

Olivier Van Gool omschrijft zijn zaak als het “gezelligste fietsconcept van de Kempen” en daar valt wel wat voor te zeggen. Zo richtte hij voor zijn wachtende klanten in zijn winkel een koffiehoek in. Ook creatieve activiteiten passeren regelmatig de revue. Met het nieuwe schooljaar voor de deur toverde Van Gool de ‘Back to school/work-dagen’ uit zijn hoed: van vrijdag tot en met zondag konden klanten gratis hun fiets laten nakijken om zo veilig de baan op te kunnen.

De wachtende klanten konden op kosten van de zaak dan weer genieten van een hapje en een drankje, zoals een pizza en het Feestvarken-bier. Alle opbrengsten van de zaak - zoals verkoop van fietsen en accessoires - gaan dan ook naar Feestvarken vzw, een organisatie die ervoor zorgt dat kansarme gezinnen een schitterende verjaardag kunnen geven aan hun kinderen. “Ik heb een jong zoontje en zie, telkens opnieuw, grote vreugde tijdens zijn verjaardagsfeestjes”, zegt zaakvoerder Olivier Van Gool. “Wij hebben het geluk dat we dit aan hem kunnen geven, andere gezinnen hebben dat tikkeltje ongeluk met zich mee. Daarom steun ik Feestvarken vzw en geven we de opbrengsten van deze driedaagse aan hen.”

Tijdens de driedaagse kon je ook testrijden met diverse fietsen, speciale kortingen ontvangen en de kinderen konden zich amuseren in het springkasteel. Wie zelf nog een bijdrage wilde leveren aan het goede doel, kon een donatie doen in een speciaal feestvarken in de winkel.