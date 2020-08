Fans KVV Vosselaar kiezen naam voor clubpizza: ‘t Voske Toon Verheijen

17u49 3 Vosselaar De fans van KVV Vosselaar hebben gekozen: de pizza die de club samenstelde, krijgt de naam 't Voske.

KVV Vosselaar en Pizza Forty Five sloegen enkele weken geleden de handen in elkaar voor een unieke actie. Wie een door de club samengestelde pizza bestelt, steunt daarmee ineens ook de voetbalvereniging. De keuze viel op een pizza met mozzarella, pesto, kerstomaatjes en kip. Er werd ook een wedstrijd aan gekoppeld voor wie de leukste naam kon verzinnen. “We kregen heel wat inzendingen en de naam die het meeste naar voren kwam, was ‘t Voske. Zo zal de pizza dus voortaan heten”, zegt Marijn Van Nooten, de voorzitter van de damesclub van Vosselaar. “Iedereen is dus meer dan welkom om onze overheerlijke pizza massaal te bestellen.”