Emma Puvrez: “Uitkijken naar debuut van Carla Rebecchi” Werner Thys

11 september 2020

07u18 1 Vosselaar Zes maanden nadat de competitie 2019-2020 werd stopgezet, ging de hockeybal donderdagavond weer aan het rollen met de eerste speeldag in de eredivisie 2020-2021 bij de vrouwen. Gouden Stick Emma Puvrez beet in een derby met Antwerp de tanden stuk op Victory (0-1).

Gemotiveerde gezichten bij de hockeysters op de Belgische velden want na heel wat trainingsarbeid mocht er eindelijk weer competitie gespeeld worden. “Voor iedereen een opluchting”, bevestigt Emma Puvrez. “Het is wel wat zoeken, want in heel wat teams lopen er nieuwe meisjes rond.”

De Antwerpse derby Antwerp - Victory op de eerste speeldag was ook een duel tussen twee kersverse Nederlandse trainers in onze eredivisie met Steven Van Tijn tegenover Martin van de Rakt. Van Tijn nam als T1 over van clublegende Sofie Gierts. “Het is nu een andere manier van werken en dat is logisch”, zegt de Vosselaarse Puvrez. “Sofie was zeer mentaal gericht, terwijl Steven meer gestructureerd werkt.”

“We speelden te wisselvallig”

Met een rits zeer degelijke nieuwe speelsters wordt het Edegemse Victory dit seizoen alleszins een team om rekening mee te houden. Het was de Nederlandse nieuwkomer Kim van Roosmalen die met een strafcorner in de 42ste minuut de wedstrijd besliste. Een stevige verrassing want Victory pakt zeer zelden punten in Sint-Job-in’t-Goor. “Voor een team dat heel wat nieuwe speelsters moest inpassen speelde Victory inderdaad zeer stevig”, zegt Puvrez, die in haar jeugdjaren nog de kleuren van de Edegemse club verdedigde. “Omdat Victory hoog druk zette, was het voor ons lastig om eruit te geraken. Wij speelden een zeer wisselvallige wedstrijd, Victory deed ons twijfelen. Zondag moeten we tegen White Star absoluut de punten in eigen huis houden.”

Argentijnse sterspeelster nog in quarantaine

Ondanks de nederlaag op de eerste speeldag is Puvrez ervan overtuigd dat Antwerp dit seizoen opnieuw meespeelt om de prijzen. In Sint-Job wordt trouwens met argusogen uitgekeken naar het debuut van Carla Rebecchi, een Argentijnse topspeelster die het voorbije jaar nog genomineerd was voor de FIH Women’s Player of the Year-trofee. “Rebecchi is reeds in het land, maar is voorlopig nog verplicht in quarantaine”, zegt Puvrez. “We waren zeer verrast van haar komst naar Antwerp. Rebecchi kan geweldig goed hockeyen en heeft een pak ervaring. We kunnen veel van haar leren.”

“Antwerp is altijd een titelkandidaat en ook dit seizoen moeten we die ambitie hebben. Vorig jaar werden er heel wat jonge speelsters ingeschakeld. Op training zie je de progressie bij die meisjes. Verder is de Nederlandse Keus een aanwinst in de verdediging en wordt naast Rebecchi ook Manuela Urroz binnenkort in het team verwacht.”

Het worden eindelijk weer drukke tijden voor Puvrez want ook met de Red Panthers kan ze weer aan de slag. Op 22 en 23 september staan in Düsseldorf de wedstrijden om de Pro League tegen Duitsland op de affiche. “Het blijft een bijzonder bizar jaar. Er doen geruchten de ronde dat Duitsland amper trainde, maar eigenlijk weten we niet veel. Hopelijk wordt alles in de loop van 2021 weer helemaal normaal.”