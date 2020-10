DVMV Volley Noorderkempen legt competitie stil door code oranje Liese Demeulenaere

13 oktober 2020

12u36 1 Vosselaar Volleybalclub Volley Noorderkempen zet competitie stop nu vanaf morgen code oranje geldt in de sportwereld. Voorzitter Ivan Vermeiren is zelf grote voorstander van de maatregel, maar vreest voor de financiële gevolgen.

Vanaf woensdag geldt voor de sportwereld code oranje en dat heeft grote gevolgen voor lokale sportclubs zoals Volley Noorderkempen. De volleybalclub van Vosselaar, Merksplas en Vlimmeren zet de competitie volledig stop. Vanavond vindt er nog een meeting plaats om te beslissen of er nog getraind zal worden, maar die kans is vrijwel nihil. “We hopen dat we de leden onder de 12 jaar nog wel kunnen laten trainen”, zegt voorzitter Ivan Vermeiren. Voor tieners en volwassenen zit het seizoen, dat overigens nog maar net begonnen was, er hoogstwaarschijnlijk op. “We vrezen dat het in 2020 niet meer zal lukken om de competitie weer op te starten.”

Vanwege de sluiting tijdens de lockdown heeft deze beslissing extra grote financiële gevolgen voor de club. “De cafetaria draaide al niet goed en er was sowieso al veel minder publiek dan anders.” Ook veel vrijwilligers, die veelal tot de risicogroep behoren, haken logischerwijs af en zo krijgt de volleybalclub het steeds moeilijker. “Een aantal leden vragen om korting op hun lidgeld, maar dat kunnen we pas aan het einde van het seizoen bekijken”, vertelt hij. De club heeft in ieder geval nog enkele activiteiten op de planning staan om de inkomsten wat aan te spekken. Daarnaast wordt er gehoopt op financiële ondersteuning van de gemeentes, provincie Antwerpen en Vlaanderen zodat ze dit verloren jaar toch nog kunnen overleven.

Toch voorstander

Ondanks de zware financiële klap, is de voorzitter toch voorstander van de maatregelen. In ploegsporten als volleybal komen mensen in nauw contact met elkaar en dat leidt tot besmettingen, ook bij Volley Noorderkempen. “We hebben er gisteren ook weer twee nieuwe covidgevallen bijgekregen.” Bovendien is de voorzitter blij dat er nu duidelijke afspraken komen vanuit de federale overheid. “Volley Noorderkempen is een samenwerking tussen 3 regionale volleybalverenigingen uit Vosselaar, Merksplas en Vlimmeren. In de verschillende gemeentes waren ook verschillende afspraken van toepassing. De beslissing van de federale overheid brengt duidelijkheid”, besluit hij.