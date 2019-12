Dringende werken nodig na asbest in Het Hof: totale renovatie start pas ten vroegste in 2020 Toon Verheijen

03 december 2019

20u43 0 Vosselaar De gemeente Vosselaar gaat een aannemer aanstellen om dringende werken uit te voeren aan het beschermde Hof van Vosselaar. Het gaat om asbestverwijdering en het water- en winddicht maken van het gebouw. Eerder dit jaar kreeg de gemeente nog een restauratiepremie van 1,45 miljoen euro.

Het Hof werd in 1750 gebouwd. Het gebouw aan Hofeinde deed eerst dienst als pastorie, nadien als weeshuis. In 1852 kwam het na een openbare verkoop in private handen. Tot midden jaren 90 werd het gebouw prima onderhouden, nadien sloeg het verval toe. In april vorig jaar kochten de gemeente Vosselaar, Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos het gebouw met de omliggende parktuin over van de voormalige eigenaars. In mei van dit jaar kreeg de gemeente nog een restauratiepremie van 1,45 miljoen euro van de Vlaamse overheid toegekend voor de renovatie van het gebouw. De gemeente is ook in onderhandeling met de Groep Versmissen om er een toeristische invulling aan te geven: lees een horecazaak én een B&B.

Versneld

Nog voor de zomer werd er met Erfgoed Vlaanderen een minnelijke schikking gesloten voor het in stand houden van het beschermde monument. Dat ging dan voornamelijk om het water- en winddicht maken van het gebouw. Nu blijkt echter dat er ook dringend asbest verwijderd moet worden, want anders kunnen die instandhoudingswerken niet uitgevoerd worden. Die opdracht is ondertussen gegund aan Monument-Goedleven uit Brasschaat. Een firma gespecialiseerd in het restaureren van historische gebouwen zoals de onlangs de toren van de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten of de beschermde douaneloods in Essen. De oorspronkelijke werken werden geraamd op zo’n 56.000 euro, maar daar komt nog eens 25.000 euro bij omdat de asbest moet verwijderd worden.

Toekomstplannen

De instandhoudingswerken zullen dus uitgevoerd (moeten) worden vooraleer de definitieve restauratie zal starten. Daarvoor is de gemeente nog altijd in onderhandeling met Kempens Landschap, Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en Groep Vermissen. De definitieve handtekeningen zijn daar nog niet gezet waardoor de gemeente nu wel eerst deze dringende werken moet laten uitvoeren. “We sloten net voor de zomer de minnelijke schikking af”, zegt burgemeester Gilles Bultinck (CD&V). “We hebben even afgewacht of de andere contracten ook al niet getekend konden worden, maar dat is op enkele punten en komma’s na nog niet het geval. Daarom laten we de werken nu al uitvoeren. We bekijken nu ook nog wat de beste constructie is naar de toekomst toe rond eigendomsrechten. We hopen daarrond begin volgend jaar meer duidelijkheid te hebben zodat we na de gemeenteraad van februari kunnen starten met de definitieve renovatie.”