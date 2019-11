Dieven stelen juwelen uit woning Jef Van Nooten

23 november 2019

In de Speltstraat in Vosselaar hebben inbrekers vrijdag in de vooravond een woning doorzocht. De bewoners ontdekten rond 18.45 uur dat onbekenden het huis waren binnen gedrongen via de achterkant van de woning. De inbrekers gingen aan de haal met juwelen.