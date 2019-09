Dancing Ladies organiseren benefiet voor Feestvarken vzw Toon Verheijen

20 september 2019

De Dancing Ladies organiseren op zaterdag 30 november voor de zeventiende keer een benefiet ‘Dancing Like Nobody is Watching’. De opbrengst gaat dit jaar naar de vzw Feestvarken. De benefiet vindt plaats in de Biebob aan de Antwerpsesteenweg. DJ Joris en DJ Luc zorgen voor de muzikale ambiance. Je kan kaarten reserveren door 8 euro per kaart te storten voor 27 november op BE39 9731 8294 0519 BENEFIET Dance Like Nobody Is Watching met als mededeling je naam en het aantal kaarten en dan liggen ze aan de kassa op naam klaar. Aan de kassa kosten kaarten 10 euro.