CD&V zonder N-VA in federale regering ? Kempense burgemeesters van CD&V-signatuur reageren verdeeld

29 januari 2020

06u00 0 Vosselaar Paul Magnette van sp.a maakte het heel duidelijk: voor hem is de deur voor N-VA nu definitief dicht. Wat hem betreft zal sp.a nooit een federale regering vormen met de grootste partij aan Vlaamse kant. Er wordt nu reikhalzend uitgekeken naar wat CD&V beslist. Blijft het N-VA trouw of kiest het toch voor deelname aan paarsgroen. Wie is voor en wie is tegen ?

Bart Craane is burgemeester in Beerse voor het lokale CDE-Vlim.be, maar stond tijdens de vorige Vlaamse en federale verkiezingen in 2019 16de opvolger voor het Vlaams parlement in de provincie Antwerpen. Wat hem betreft moet CD&V voorlopig trouw blijven aan N-VA. “Al is het niet natuurlijk niet aan CD&V om het voortouw te nemen”, zegt Craane. “De kiezer maakte een keuze en deze partijen moeten het veld ingestuurd worden. Als CD&V wordt uitgenodigd om deel te nemen is het logisch dat dit samen met N-VA is om een sterk Vlaams beleid te kunnen voeren. Dus zonder N-VA vind ik het nu niet opportuun om in een federale regering te stappen. “

Verantwoordelijkheid

Burgemeester van Vosselaar Gilles Bultinck stond bij de verkiezingen in 2019 op de negende plaats voor de kamer. Voor hem is het vooral tijd dat er vooruitgang wordt geboekt. Desnoods zonder N-VA. “Ja, wat mij betreft kan het zonder N-VA. Als N-VA haar verantwoordelijk blijft ontlopen om een meerderheid op de been te krijgen en altijd maar blijft roepen wat ze niet willen in plaats van wat ze wel willen, dan wordt het tijd dat anderen wél hun nek uitsteken om uit deze politieke impasse te geraken.” Al nuanceert hij ook een beetje. “Liever niet natuurlijk, want twee volledig anders gekleurde regeringen op Vlaams en Federaal niveau zullen de wisselwerking tussen deze twee regeringen waarschijnlijk niet bevorderen. Maar het wordt nu stilaan toch eens tijd dat we vooruitgang boeken.

Op de vlakte

Burgemeester Tine Gielis van Laakdal blijft eerder op de vlakte. “Ik wens liever niet te antwoorden. Ik denk dat mijn mening er weinig toe doet om tot een oplossing te komen.”Burgervader Johan Leysen in Balen zegt op dit moment dat N-VA aan zet moet komen. “Indien nadien zou blijken dat zij het land absoluut niet willen besturen en geen compromis willen sluiten, liggen de kaarten anders.” Nele Geudens van Meerhout blijft neutraal en zegt geen mening te hebben. Mien Van Olmen (Herentals) is dan weer een andere mening toegedaan. “Mijn voorkeur gaat uit naar een federale regering met N-VA, maar op een gegeven moment moet er wel aan besturen gedacht worden en een oplossing komen. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid pakken en vooruit kijken en niet naar jezelf.

Geert Daems (Hulshout) is ook duidelijk. “Ik ga geen mening vormen. Ik hou me enkel bezig met dorpspolitiek.” Die mening is ook Guy Van Hirtum in Westerlo toegedaan. “Ik voel me niet geroepen om mee daarover uit te spreken. Ik ben enkel een lokale burgemeester die niet actief is op nationaal niveau.”

Seppe Bouquillon (Olen) heeft wel een uitgesproken mening. “Nu kan onze partij niet meer terug. Nu in een federale stappen zonder N-VA is politieke zelfmoord. Het is zeer duidelijk dat ze een zwart schaap/zondebok zoeken en die gaat duidelijk in onze richting. Het zijn de twee grootste partijen die hun verantwoordelijkheid moeten nemen hierin. Als zij deze niet willen nemen moet er besloten worden dat er geen gedragenheid en evenwicht is langs beide kanten.”

Ward Kennes van Kasterlee denkt ook eerder aan een regering met N-VA. “Als N-VA geen meerderheid kan vinden en zich buitenspel zet door geen compromis te willen sluiten. Maar mijn voorkeur gaat nog altijd wel uit naar een goede samenwerking Vlaams en Federaal en dus liefst met N-VA.” Ook Walter Luyten in Ravels wil liever een regering met N-VA maar denkt op dit moment ook eerder aan de piste zonder.

