Carnavalsvereniging Toeten of Blazen neemt afscheid van de Clownmobiel: “Maar we garanderen dat onze nieuwe een pareltje is” Toon Verheijen

19 februari 2020

21u02 0 Vosselaar De Vosselaarse carnavalsvereniging organiseert dit weekend voor de 47ste keer een carnavalsstoet, maar dat zal voor de laatste keer zijn met de ‘Clownmobiel’. Die mag na dit jaar op pensioen en zal door een nieuw exemplaar vervangen worden. Het is ook bang afwachten of storm Ellen geen roet in het eten gooit.

Clowns zijn onlosmakelijk met verbonden met het carnaval in Vosselaar. Elk jaar lopen er zo’n vijftig mee vooraan in de stoet die de traditionele ‘wasstekken met een pluim’ verkopen voor 1 euro. Het geld dat wordt ingezameld gaat nadien naar de verschillende caranavalsverenigingen. “Onze clowns worden ook al bijna twintig jaar vergezeld van de ‘Clownmobiel’”, vertelt Stef Slegers van Toeten of Blazen. “Vorige zaterdag hebben we hem echter voor de laatste keer van stal gehaald. Op donderdag en vrijdag zal hij de kinderen van GBS Centrum en Heilig Graf Vosselaar nog vergezellen tijdens hun carnavalsfeest. Op zaterdag zal hij dan voor de allerlaatste keer uitrijden met onze eigen kindercarnavalsstoet. Op zondag, tijdens de grote stoet, stellen we met trots onze nieuwe Clonwmobiel voor, gemaakt door enkele fervente Vosselaarse carnavalisten. Ontzettend veel uren werk hebben Cel en zijn team in onze nieuwe Clownmobiel gestoken. Maar de nieuwe Clownmobiel, met verwijzingen naar onze gekende wasspelden en de gemeente Vosselaar is een pareltje.”

Weersvoorspellingen

Het is in elk geval te hopen voor de inwoners van Vosselaars en de deelnemende carnavalsgroepen dat al hun werk niet voor niets is geweest. “De carnavalraad houdt de weersvoorspellingen voor dit weekend goed in de gaten. We zullen pas op zondagvoormiddag om 10 uur bekijken of het verantwoord zal zijn dat we onze stoet laten doorgaan. De carnavalsraad hoopt uiteraard dat onze 47ste carnavalsstoet gewoon door de straten van Vosselaar zal kunnen rijden. Maar wat we zondagvoormiddag ook beslissen: de veiligheid voor onze stoeters en bezoekers zal altijd primeren.

Programma

Op zaterdag 22 februari is er vanaf 14 uur het kindercarnaval in de Gemeentehal. Daar gaan Prins en Prinses Carnaval 2019 Kurt en Sarina samen met Jeugdprins en Jeugdprinses 2019 Maddox en Charlotte op zoek naar een nieuwe jeugdprins en jeugdprinses. Ook zal dan de raad van 11 worden samengesteld die op zondag 23 februari mee zullen plaatsnemen op de prinsenwagen tijdens de carnavalsstoet.

Zaterdagavond vanaf 20 uur is er een grote prinsenverkiezing en carnavalsbal. Als alles goed gaat zullen de kandidaten Prins Hans en kandidaat Prinses Inge rond 23 uur gekroond worden tot Prins en Prinses Caranval 2020. De Prins en Prinses Carnaval krijgen van de Burgemeester een week lang de symbolische sleutel van het gemeentehuis én de burgemeesterssjerp. Zij mogen een week lang regeren over Vosselaar.

Op zondag 23 februari 2020 zal voor de 47ste keer een grote carnavalsstoet door de Vosselaarse straten rijden. De stoet vertrekt om 13.30 uur.