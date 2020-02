Carnavalsstoet uitgesteld naar 8 maart Toon Verheijen

23 februari 2020

10u36 0

De carnavalsstoet van Vosselaar, die normaal zondagnamiddag moest doorgaan, is uitgesteld naar 8 maart. “Omwille van veiligheidsredenen werd in samenspraak met de burgemeester, hulpdiensten en deelnemers beslist om de 47ste stoet inderdaad niet te laten doorgaan”, zegt Stef Slegers van Toeten of Blazen. “Maar de stoet zal wel uitrijden, want we verplaatsen hem gewoon twee weekend.”

De carnavalraad zal de gemeentehal zondag al om 14 uur openen zodat het bal vandaag zondag sneller kan starten.