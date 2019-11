Boskant (zandweg) voortaan verboden voor ruiters Toon Verheijen

08 november 2019

De gemeente gaat aan de zandweg Boskant in de richting van ‘kikkerpoel’ een verbodsbord voor ruiters plaatsen. “We hebben het pad destijds in dolomiet laten aanleggen voor de fietsers en de wandelaars”, zegt burgemeester Gilles Bultinck (CD&V). “We hebben echter moeten vaststellen dat het pad ook dikwijls gebruikt wordt door ruiters en dat is niet de bedoeling. Het pad wordt daardoor beschadigd. Daarom hebben we beslist om er een verbodsbord te plaatsen.”