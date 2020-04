Bibliotheek levert uitleenmaterialen aan huis Toon Verheijen

06 april 2020

10u42 3 Vosselaar De bibliotheek van Vosselaar start met ‘Bib aan huis’. Inwoners van Vosselaar kunnen boeken, tijdschriften, stripverhalen en DVD’s online reserveren en de bib brengt ze vanaf dinsdag 7 april aan huis.

De materialen reserveren kan via http://www.vosselaar.be/eloketdetail.aspx?id=245 of telefonisch op het nummer 014-60 08 44 van maandag tot vrijdag tussen 09 en 12 uur. Per lidkaart mag je maximaal tien materialen reserveren. De levering aan huis gebeurt de dag na je reservering tussen 10 en 12 uur. De leverancier zal aanbellen en het pakket klaarzetten.

De bibliotheek geeft nog wel enkele richtlijnen mee: zet het pakket weg op een veilige plek, was je handen en laat het pakket 24 uur staan. Je mag geen materialen zelf terugbrengen naar de bib of mee teruggeven met de leverancier. De geleende materialen hou je thuis zolang de bib gesloten is omwille van de corona maatregelen.