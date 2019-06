Basisscholen krijgen cheque voor deelname aan Mooimakers Toon Verheijen

03 juni 2019

De basisscholen in Vosselaar hebben maandag hun beloning gekregen om het voorbije schooljaar hun omgeving zwervuilvrij te maken. In de Kempen namen in totaal 13.646 leerlingen uit 37 scholen in 25 gemeenten deel aan de actie van Mooimakers. In Vosselaar namen de Gemeentelijke Basisschool Centrum en het Heilig Graf deel. GBS Centrum kreeg een bedrag van 663 euro en het Heilig Graf kreeg een mooie cheque van 1.095 euro.