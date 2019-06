Auto ramt paal: bestuurster gewond, kindjes ongedeerd Jef Van Nooten

29 juni 2019

De 43-jarige V.O. uit Vosselaar heeft vrijdagavond rond 21.50 uur de controle over het stuur van haar wagen verloren aan Heilanders in Vosselaar. Het voertuig ramde eerst een elektriciteitspaal en kwam uiteindelijk in een voortuin tot stilstand. De bestuurster liep lichte verwondingen op. Twee kinderen op de achterbank van de auto bleven ongedeerd, maar werden voor controle mee naar het ziekenhuis gebracht.