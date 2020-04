Alternatieve buitenspeeldag in Vosselaar: deelnemende kinderen krijgen stoepkrijt en een affiche vol met tips Toon Verheijen

02 april 2020

13u50 0 Vosselaar De Vosselaarse jeugddienst had woensdag 22 april met rood aangestipt in de agenda want dan zou de 12de editie van de buitenspeeldag georganiseerd worden aan het speelplein aan de Adriaen Ghysstraat. Maar de gemeente Vosselaar blijft niet bij de pakken zitten en pakt uit met een alternatieve buitenspeeldag. Al meer dan 320 kinderen hebben zich ingeschreven.

“We kunnen ook buitenspelen in onze eigen tuin, op ons eigen balkon of op het voetpad”, zegt Stef Slegers van de jeugddienst van Vosselaar. “Daarom dagen we alle Vosselaarse gezinnen uit om een eigen buitenspeeldag te organiseren in de tuin, op het balkon of op de stoep. Gezinnen kunnen hun eigen actie registreren op het e-loket op www.vosselaar.be. Wij bezorgen hen daarna een gratis pakket met onder meer een doosje stoepkrijt en een deelnemersaffiche die ze voor hun raam kunnen hangen. Daarnaast voorzien wij een affiche met tips en tricks om samen buiten te spelen. Zo staan er enkele super toffe spelletjes op met stoepkrijt en krijgen ook de ouders wat extra tips om mee buiten te spelen.”

Succes

De inschrijvingen hebben sinds de start op 1 april 2020 een vliegende start genomen: na 24 uur waren er al meer dan 150 gezinnen en 320 kinderen ingeschreven voor de Buitenspeeldag 2.0.