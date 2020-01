Zorgt Jan De Wilde in Vorselaar op zaterdag 25 januari voor ‘De Eerste Sneeuw’? Jurgen Geyselings

16 januari 2020

19u06 0 Vorselaar De Cultuurraad van Vorselaar en het Na Fir Bolg Festival sloegen de handen in elkaar en verzorgen op zaterdag 25 januari een optreden van Jan De Wilde, een icoon van de Vlaamse kleinkunst. Het optreden staat in het teken van het 30-jarig jubileum van de Cultuurraad.

Op zaterdag 25 januari komt kleinkunstzanger Jan De Wilde het beste van zichzelf geven in evenementenzaal De Dreef in Vorselaar. Voor zijn 75ste verjaardag organiseerde Jan De Wilde in 2019 een verjaardagstournée die eigenlijk nooit stopte en nu halthoudt in het Kasteeldorp. Het is Na Fir Bolg dat samen met de Cultuurraad in Vorselaar instaat voor de organisatie van het optreden.

Feestjaar

Niet alleen zanger Jan De Wilde vierde een jubileum in 2019. “Ons Na Fir Bolg festival bestond vorig jaar exact vijfentwintig jaar en de cultuurraad in Vorselaar mocht in 2019 dertig kaarsjes uitblazen”, weet Na Fir Bolg organisator Luc Janssens. “Deze show is zowel het openingsconcert van het Vorselaarse cultuurjaar als het sluitstuk van een echt feestjaar voor de cultuurraad in ons dorp.” De vorige maanden organiseerde de jarige cultuurraad reeds een optreden van Diamonds on the Rocks, een leuke Comedy avond met Soe Nsuki en een groots kerstconcert ter ere van hun jubileumjaar.

Eerste Sneeuw

In Zaal De Dreef te Vorselaar zullen de aanwezigen op zaterdag 25 januari kunnen genieten van hits zoals daar zijn ‘Joke’ en de ‘Fanfare van Honger en Dorst’. Met het de aangekondigde daling van de temperaturen komende week zal het nummer ‘De Eerste Sneeuw’ misschien wel van toepassing zijn die zaterdagavond, zou het niet mooi zijn? Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop en zijn nog steeds verkrijgbaar via https:www.nafirbolg.be. Aan de kassa zelf betaal je zaterdagavond 20 euro om te komen genieten van kleinkunst-icoon Jan De Wilde. De deuren gaan open om half acht ‘s avonds en het optreden zelf zal een half uurtje later van start gaan.