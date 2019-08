ZOMERREEKS MICROBROUWERIJEN



"Een eigen bier voor ons hecht dorp Vorselaar: dat was ons enige doel"

09 augustus 2019

De zomer, dat is een fris glas bier op ons terras. Steeds vaker wordt dat bier gebrouwen in een zogeheten microbrouwerij door erg gepassioneerde liefhebbers. Wij trekken een hele zomer langs de opvallendste microbrouwerijen van de streek. Deze week een buitenbeentje in de reeks: de bedenkers en brouwers van een écht dorpsbier: Vorselazarus.

Pakweg de zomer van 2016. Twee kleine hobbybrouwerijen Rockabeery en ’t Waterslot uit Vorselaar besluiten de handen in elkaar te slaan. Het doel: de krachten bundelen en de gemeente Vorselaar een eigen ‘bier’ schenken. Om nog maar eens te bewijzen hoe hecht de Vorselaarse inwoners aan elkaar hangen. Het resultaat was een licht blondkleurig bier, redelijk vlot drinkbaar en niet te zwaar. Een licht blond bier van hoge gisting met een fruitig karakter en licht bittere afdronk “Het recept hebben we volledig zelf ontwikkeld”, vertellen twee van de brouwers Dave Hufkens en Kobe Vercauteren, twee van de initiatiefnemers. “Maar het zelf brouwen konden we niet. Daarvoor waren onze installaties net iets te klein (lachen). “Onze naam was snel gekozen, 2290, de postcode van de gemeenten en als vzw kozen we voor Vorselazarus. Daar zullen we ook maar geen kanttekening bij maken zeker.”

Succes

De lancering van het bier was een succes. De 194 bakken waren al bijna verkocht voor het bier eigenlijk ook maar geproefd kon worden. Drie jaar later is het bier nog altijd een succes en is het in zowat elke Vorselaarse kroeg ingeburgerd en gaat er geen evenement voorbij in Vorselaar waar het bier getapt wordt. Sinds enkele dagen loopt er in de Vorselaarse horeca ook een actie om de populariteit weer wat aan te zwengelen. Wie zijn stempelkaart met zes pinten vol krijgt, krijgt een T-shirt cadeau. “We hebben niet echt plannen om nog een nieuw bier op de markt te brengen”, vertellen de brouwers Dave Hufkens, Lieve Struyfs, Jimmy Henderickx en Kobe Vercauteren. “Tegenwoordig is de markt redelijk verzadigt en is het als héél kleine speler moeilijk. Het moet ook een hobby blijven. Tegen het einde van het jaar pakken we altijd wel nog uit met een limited edition. Dit jaar zal dat een IPA met mango zijn. Vorig jaar was het een ‘black ipa’. Maar dat is altijd echt éénmalig. Zo’n 250 liter en op is op. Elk jaar proberen we daar wel in te wisselen al sluiten we natuurlijk niet uit dat ze ooit nog eens terugkeren.”

Experimenteren

Vorselazarus is nu vooral een biervereniging geworden. Een club die liefde voor een goed bier hoog in het vaandel draagt en dat ook wil uitdragen met verschillende evenementen als de jaarmarkt en een foodtruckfestival. Of om het met hun eigen missie te omschrijven : We willen cultuur en bier promoten in Vorselaar en de ruime regio en Vorselaar als bruisende bier- en brouwersgemeente op de kaart te zetten. We organiseren activiteiten, verstrekken informatie aan hobbybrouwers en experimenteren op vlak van bier brouwen. Dave Hufkens blijft in zijn eigen tuinhuis wel nog altijd experimenteren. Hij kweekt er zelfs ook zijn eigen gist op. “Experimenteren blijft wel leuk. Zoals een melkstout, of een bier met kruiden. Zo vinden we altijd wel iets nieuws voor tegen de feestdagen. Al moet iedereen er zich in wel kunnen vinden hoor (lacht).”

http://www.vorselazarus.be