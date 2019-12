Zegbroek onderbroken vanaf donderdag 5 december Jurgen Geyselings

02 december 2019

Op donderdag 5 december start de firma Adams in Vorselaar met werken voor de opbouw van een pompstation aan Zegbroek 47-49 en 52-58. Voor deze opbouw zal de rijweg over een lengte van dertig meter opengebroken worden en komt er een grote putopening in de rijweg. De werken in Zegbroek duren ten minste tot de start van de kerstvakantie die begint op vrijdag 20 december.

De inwoners van de huizen voorbij de werken kunnen vanaf donderdag niet meer langs de eigenlijke rijweg richting het centrum van Vorselaar. Ter hoogte van het pompstation wordt de rijweg volledig afgesloten. Het asfaltwegje ter hoogte van Dré Wuyts/de Postiljon en de Pallaaraard bieden mogelijk een alternatief. Het traject via Heirbaan, Plein en Vispluk is alvast een door de gemeente Vorselaar gegarandeerd alternatief. De weersomstandigheden zullen de vordering van de werken voor een groot deel mee bepalen de komende weken.