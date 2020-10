Zaterdag verwendag in de bibliotheek: maak kans om een e-reader te winnen Jurgen Geyselings

07 oktober 2020

13u15 0 Vorselaar In de bibliotheek van Vorselaar wordt iedere bezoeker komende zaterdag verrast met een cadeau. Bovendien maakt iedereen, ouder dan 18 jaar, deze week kans om een e-reader te winnen.

Komende zaterdag 10 oktober is iedereen welkom in de bibliotheek van Vorselaar voor de zogenoemde ‘verwendag’. Alle bezoekers die tussen 10 uur en 12 uur langskomen mogen een verrassingsboek uitkiezen als cadeau. Omwille van de coronamaatregelen zal er ditmaal geen drankje of hapje aangeboden worden.

Wie in de loop van deze week één of meerdere boeken uitleent, maakt bovendien kans om een e-reader te winnen. Deze actie loopt tot en met zaterdag 10 oktober. Deelnemers aan de actie moeten ouder zijn dan achttien jaar.

De winnaar van de e-reader wordt in de loop van volgende week bekendgemaakt. De Vorselaarse bibliotheek nodigt iedereen uit om volop hun e-boekenplatform te ontdekken en zo digitaal te lezen via de smartphone, de tablet of de computer.