Wafel-Drive-Thru verloopt vlotjes, volgens de coronaregels en met veel lachende gezichten Jurgen Geyselings

20 maart 2020

17u28 18 Vorselaar Bij Gemeentelijke Basisschool De Knipoog in Vorselaar organiseerde men vandaag een heuse ‘wafel-drive-thru’ om de mensen op een veilige manier in tijden van corona hun bestelde wafeltjes te bezorgen.

Zoals ieder jaar werden er bij De Knipoog in Vorselaar vele dozen wafels en truffels verkocht. Met de corona-problematiek wilde de school eerst de levering ervan aan de kopers uitstellen, maar de leverancier van de lekkernijen leverde zoals afgesproken deze week al. Normaalgezien komen kopers hun dozen afhalen in de school in een lokaal. In deze tijden toch een lastig en zelfs onhaalbaar verhaal, maar om zo weinig mogelijk mensen dicht bij elkaar te laten komen werd er een veilige en ludieke oplossing gevonden: De Wafel-Drive-Thru in de Cardijnlaan te Vorselaar.

Vier afhaalpunten

Op vier verschillende plekken achter elkaar in de straat plaatste de school een afhaalstandje waar auto’s hun dozen per categorie aangereikt kregen of in de koffer geplaatst zagen. Zo kwamen mensen niet te dicht bij elkaar en werd het afhalen verspreid over een lang uit elkaar gerokken plaats. Een oplossing die in overleg met de burgemeester en volledig comform de corona-richtlijnen plaatsvond.

Onze Wafel-Drive-Thru verliep zo vlotjes, dat we er zelfs over nadenken om het in de toekomst steeds zo aan te pakken

“De afhaling van alle wafels en truffels, toch een duizendtal dozen, verliep enorm vlot en leuk”, weet directeur van de school Kurt Gevers. “We durven zelfs zeggen dat het misschien wel iets is om over na te denken om het in de toekomst op dezelfde manier aan te pakken. Met een vleugje muziek op de achtergrond zagen we vele lachende gezichten passeren in de Cardijnlaan. Ik vermoed dat de mensen na een weekje corona-maatregelen wel nood hadden aan iets ludieks en leuks.”

