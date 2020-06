Vorselaarse jongeren vertellen over hun leven in tijden van corona Jurgen Geyselings

02 juni 2020

13u17 1 Vorselaar Vorselaars burgemeester Lieven Janssen, schepen van jeugd Kobe Vercauteren en jeugdfunctionaris Sanne Horemans hebben afgelopen weekend een videoconferentie gehouden met de jeugdraadvoorzitters en kinderburgemeesters van de laatste tien jaar. Tijdens dit onderhoud werd dieper ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis bij plaatselijke jongeren.

De jongeren mochten vertellen hoe ze zelf deze wat bevreemdende periode ervaren en ook hoe Vorselaar nog meer kan doen voor het welzijn van de kinderen en jongeren. Enkele ideeën werden ondertussen al opgepikt: de speel-, sport- en skatepleintjes werden heropend, er komt een zomerschool, een speelpleinwerking en ook enkele aangepaste vrijetijdsactiviteiten. De activiteiten voor juli en augustus worden samengebracht in één zomerkrant, samen met de gemeenten van Neteland.

Niet simpel

“Corona is een rare, saaie en eenzame periode”, klonk het bij de jongste vier kinderburgemeesters Lisa, Lieze, Ann-Sophie en Emma. De meisjes waren vooral bezorgd over kinderen die thuis op een appartementje wonen en niet buiten konden spelen de voorbije weken. Bij de jongeren is er vaak sprake van eenzaamheid, vermoeidheid en stress, ze missen het sociaal contact.

“Ook bijblijven met praktijkvakken op school is niet simpel”, wist voormalig kinderburgemeester Jayden Vervoort dan weer. Anderen vinden het dan weer best leuk om veel thuis te zijn: “Mij hoor je niet klagen”, weet Bengt Daelmans die in het zog van vader Arne Daelmans veel kilometers maalt met de fiets tijdens zijn vele vrije tijd.

Ontdekken

Axl Van Gorp en Lilith Jaddoulle, tevens ex-kinderburgemeesters ontdekten de talrijke trage wegen en paadjes in de Kasteelgemeente, waarbij Lilith voorstelde om in die paadjes pijlen aan te brengen zodat ze meer ontdekt konden worden. Tot slot stelde jeugdraadvoorzitter Yannick Van den Kieboom voor om samen een videoboodschap in te spreken voor alle Vorselaarse jongeren.