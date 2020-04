Vorselaarse bossen en natuurgebieden gesloten om het risico op brandgevaar in te perken Jurgen Geyselings

12u46 0 Vorselaar Door de aanhoudende droogte en het brandgevaar dat er heerst, heeft burgemeester Lieven Janssens uit Vorselaar na overleg besloten de bossen en natuurgebieden te sluiten voor het publiek.

De Vorselaarse burgemeester Lieven Janssens heeft in samenspraak met de gouverneur, de brandweer en de eigenaars beslist om de toegang tot de Vorselaarse bossen en natuurgebieden af te sluiten omwille van de aanhoudende droogte en het extreem hoge risico op brandgevaar.

“We begrijpen dat dit erg moeilijk is in deze coronatijden”, klinkt het. “Maar we mogen geen enkel risico nemen. We moeten nu handelen, nog voor het te laat is.” De afgelopen dagen zijn er in Vorselaar al enkele incidenten gebeurd en ook op andere plekken in de buurt, dan denken we in het ergste geval aan de grote bosbrand bij ‘Liereman’ in Oud-Turnhout.

Wandelen is nog steeds een goed idee voor je fysieke en mentale gezondheid maar nu best even niet in bosrijke omgevingen dus. “Maak gebruik van de verschillende trage wegen in Vorselaar of ga eens op stap in het centrum van ons dorp,” zijn tips die volop gepromoot worden in het Kasteeldorp.