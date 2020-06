Vorselaar zoekt nog enkele buurtambassadeurs om behoeftigen een handje toe te steken Jurgen Geyselings

22 juni 2020

12u24 1 Vorselaar In Vorselaar is men nog op zoek naar enkele buurtambassadeurs om senioren of alleenstaanden dezer dagen een handje toe te steken.

“We contacteerden vanuit de gemeente al vele senioren en alleenstaanden de voorbije weken”, klinkt het in Vorselaar. “Ook vrijwilligers springen in om een telefoontje te doen met mensen thuis, naar de apotheek of winkel te gaan of de hond uit te laten.” Deze vrijwilligers zijn samen met de verantwoordelijken van de buurtverenigingen al ‘buurtambassadeurs’, maar nog niet in elke buurt van Vorselaar is er al een ambassadeur. “Vele mensen hebben zich al aangemeld, maar we zoeken nog vrijwilligers voor enkele straten”, gaat het verder.

Maak het verschil!

In totaal telt het Kasteeldorp 104 straten, dewelke voor het overgrote deel een buurtamassadeur hebben. Nu gaat men op zoek naar enkele laatste vrijwilligers die zich geroepen voelen deze taak op zich te nemen. “We zoeken nog mensen voor Sassenhout, Vispluk/Berkelheide, Vroegeinde/Pallaaraard, Guldenpad/Vossenkuil, Pullesebaan/Grensstraat en voor de Van de Wervelaan. Mis deze kans niet, hiermee maakt u het verschil”, klinkt het tenslotte.

Meer info over de zoektocht naar buurtambassadeurs of geïnteresseerden kunnen mailen naar info@vorselaar.be of bellen naar 014 50 74 89.