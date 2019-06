Vorselaar wil inwoners betrekken bij beleid Jurgen Geyselings

19 juni 2019

16u14 0 Vorselaar Het gemeentebestuur van Vorselaar rekent op de inspraak van haar inwoners bij de opmaak van het meerjarenplan voor de komende legislatuur. “Inspraak en participatie gebeurt niet alleen in de adviesraden. Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken.”

“Door meer thema- en projectoverleg willen we meer mensen bereiken en meer inspelen op talenten en interesses van onze inwoners”, klinkt het bij het Vorselaarse gemeentebestuur. Vorselaar gaat dus op zoek naar mensen die graag meewerken of mee nadenken of die rondlopen met leuke ideeën. Iedereen die een bijdrage aan het Vorselaar van vandaag en morgen wilt leveren, is welkom, zowel met een kort als langdurig engagement.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door een bijpassend formulier in te vullen via http://www.vorselaar.be/samenwerken