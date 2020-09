Vorselaar staat voor zware bekeropdracht Jef Tegenbos

16u03 0 Vorselaar Eersteprovincialer Vorselaar heeft zich vorige week, tegen Oud-Turnhout, vlot geplaatst voor de tweede ronde van de Croky Cup. Met de komst van het Limburgse KVK Beringen, wacht zaterdagavond een nieuwe uitdaging.

Net als voor de andere provinciale clubs, zit ook Vorselaar in het laatste schuifje van de korte voorbereiding.

“Die is heel succesvol verlopen”, meent doelman Nick Adriaensen. “Bovendien zijn we de voorbije weken gespaard gebleven van kwetsuren. “Het gegeven dat we kunnen aantreden in een bekercompetitie, is een bijkomend voordeel. Op die manier hebben we toch enkele wedstrijden met de nodige inzet kunnen spelen.”

Underdog

Vorige week, in de thuiswedstrijd tegen Oud-Turnhout, was Vorselaar de grote favoriet. Die status moet het zaterdag doorgeven aan zijn Limburgse tegenstander.

“Tegen Oud-Turnhout was het voor iedereen logisch dat wij ons zouden kwalificeren. Een opdracht die we met succes vervulden. Tegen de Limburgse mijnploeg uit derde afdeling liggen de kaarten anders. Voor ons wordt het een opdracht tegen een onbekende tegenstander. We gaan uit van onze eigen sterkte.”

Competitie

Voor de winnaar van dit duel wacht een mogelijke verplaatsing naar Givry. Moest Vorselaar aan het langste eind trekken, heeft dat gevolgen voor de start van de competitie.

“In principe begint de competitie volgende week op het veld van Kalmthout. We zijn in extremis, door het afhaken van Duffel, naar eerste provinciale gepromoveerd. Enkele jaren geleden, na de winst van VC Herentals in de interprovinciale eindronde, was dat eveneens het geval. Moesten we Beringen kloppen, begint de competitie later. Maar zover zijn we nog lang niet.”

Defensie

Nick Adriaensen begint aan zijn zesde seizoen bij Vorselaar. De voorbije jaren groeide hij uit tot een heel betrouwbaar sluitstuk.

“In de periode dat ik bij Vorselaar kwam, is er fors geïnvesteerd in de defensie. In al die jaren is dat een homogeen blok geworden. Ik denk dat dat in de toekomst nog sterker kan worden. Ik ben heel content dat ik daar deel van kan uitmaken. Van een doelman wordt verwacht dat hij af en toe eens een puntje pakt.”