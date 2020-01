Vorselaar Schlager ten voordele van kinderarmoede krijgt onder meer Willy Sommers en Get Ready! over de vloer Jurgen Geyselings

06 januari 2020

11u27 1 Vorselaar Komende zaterdag staat de derde editie van Vorselaar Schlager op het programma. Onder andere Willy Sommers, Get Ready!, Swoop, Sasha & Davy en Ive Rénaarts zakken af richting De Dreef.

Na de succesvolle edities de vorige jaren met een kleine duizend bezoekers is het nu zaterdag 11 januari tijd voor de derde editie van Vorselaar Schlager in zaal De Dreef in het Kasteeldorp. Onder meer Willy Sommers, Get Ready!, Swoop, Sasha & Davy en vele anderen zakken af richting Vorselaar voor een groots Schlagerfeest.

Primeur

Begin december liet Koen van Get Ready! weten een andere weg in te slaan en zo zal hij in de toekomst vervangen worden door Dimitri Vantomme. Get Ready! treedt in deze nieuwe formatie voor de allereerste keer op tijdens Vorselaar Schlager. Een leuke primeur!

We hopen met de opbrengst de kinderarmoede in Vorselaar te helpen bestrijden Organisatie Vorselaar Schlager

De opbrengst van Vorselaar Schlager gaat richting het Kinderarmoedefonds van het OCMW in Vorselaar. De doelstelling van het fonds is om kinderen meer vormingskansen te bieden. Onderwijs kan een belangrijke rol spelen in de aanpak van kinderarmoede. Door in te zetten op meer gelijke onderwijskansen kan de armoedecirkel doorbroken worden. “We hopen via onze steun het Kinderarmoedefonds mee van financiële middelen te kunnen voorzien om de kinderarmoede in Vorselaar te helpen bestrijden”, klinkt het bij de organisatie.

Tickets

De zitplaatsen zijn reeds de deur uit, maar staanplaatsen zijn nog steeds beschikbaar. Deze zijn te verkrijgen via www.vorselaarschlager.be of in één van de voorverkooppunten. Deze bevinden zich in Vorselaar bij café Den Engel, Nikky’s Fritshop, Dagbladhandel Wens, in Lille bij Schlagercafé De Kroon of in Grobbendonk bij Aveve. Telefonisch reserveren kan via 0492 71 93 98. In voorverkoop kost een staanplaats 25 euro, aan de kassa betaal je 30 euro. Je maakt eveneens kans op een meet and greet met één van de optredende artiesten.