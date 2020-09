Vorselaar ruilt beker voor competitie Jef Tegenbos

16u12 0 Vorselaar Vorselaar heeft zich zaterdagavond van zijn beste kant laten zien. Was de zege in de eerste bekerronde, tegen Oud-Turnhout, niet echt een verrassing, dan was het succes tegen KVK Beringen dat des te meer. Het waren de strafschoppen die aanvoerder Vincent Van Sprengel en zijn ploegmaats op weg zetten naar de derde ronde.

Vorselaar is door de grote poort aan het seizoen begonnen. De Kempische eersteprovincialer zorgde tijdens de voorbije speeldag in de Croky Cup voor één van de verrassingen. Met KVK Beringen zette het een Limburgse traditieclub opzij. Het publiek werd eveneens in de watten gelegd. Er waren niet minder dan twintig strafschoppen nodig om de winnaar aan te duiden.

“Een opsteker met het oog op de start van de competitie”, gaf middenvelder Dominique Olieslagers toe. “Uiteindelijk zijn het twee verschillende bekerwedstrijden geworden. Dat we de maat van Oud-Turnhout zouden nemen, lag voor iedereen in de lijn van de verwachtingen. Al was dat niet zo vanzelfsprekend. Tegen Beringen stonden we tegenover een ploeg met een rijke traditie. We hebben gestreden met een groot hart. De voldoening is evenredig.”

Competitie

Daarmee is Vorselaar aan een drukke week begonnen. Het bekeravontuur, dat zondag in Gosselies een vervolg krijgt, moet even wijken voor de competitie. Die begint woensdagavond om 20 uur op het veld van Kalmthout.

“Het is een cliché, maar het ene is niet te vergelijken met het andere”, zegt de verdedigende middenvelder. “Al zal het geen moeite kosten om de knop om te draaien. Het bekeravontuur is mooi, maar we moeten zorgen dat we de start van de competitie niet missen. Kalmthout is een onbekende tegenstander.”

Supporters

Vorselaar is een club met een typisch Kempisch karakter. Al jaren, in goede en kwade dagen, gedragen en gesteund door een trouwe aanhang.

“Voor de supporters zijn dit plezante momenten. Zondag gaat er een grote aanhang mee naar Gosselies. Je voelt dat het voetbal leeft. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje kan toe bijdragen. Buiten een overstap van twee jaar naar De Kempen, heb ik altijd in Vorselaar gespeeld. Het staat vast dat ik hier mijn loopbaan afsluit.”