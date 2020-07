Vorselaar kleurt donkerrood door één besmet gezin: “Gezinslid werd zelfs twee keer meegeteld in de cijfers” Jurgen Geyselings

28 juli 2020

14u33 37 Vorselaar Vorselaar kleurt sinds kort donkerrood en dat is het gevolg van vier nieuwe coronabesmettingen de laatste zeven dagen, op een totaal van 7.861 inwoners. Volgens burgemeester Lieven Janssens is op dit moment echter alles onder controle en geven de cijfers een vertekend beeld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wie de coronakaart van België bekijkt, ziet momenteel dat Vorselaar donkerrood kleurt. Met de vier nieuwe besmettingen die de laatste zeven dagen werden vastgesteld, staat het aantal in de gemeente op 51 besmettingen op 100.000 inwoners, een flink stuk boven de drempel van 20 op 100.000 dus. Maar of dat ook schrikwekkend is, daar heeft burgemeester Lieven Janssens zijn twijfels over.

Eén persoon testte twee dagen na elkaar positief, dus gaat het eigenlijk over slechts drie in plaats van vier besmette personen Burgemeester Lieven Janssens

“De vier besmettingen werden allemaal vastgesteld binnen hetzelfde gezin. De situatie in Vorselaar is dus perfect onder controle”, vertelt de burgemeester. “Eigenlijk gaat het zelfs maar over drie personen binnen dit gezin, aangezien één persoon twee keer positief testte op twee dagen. De eerste keer na besmetting van de zoon, een tweede keer een dag later na de besmetting van de schoondochter.” Blijkbaar is dat de standaardprocedure maar het gaat natuurlijk maar om één besmetting.

Vertekend beeld

De contacttracing werd gevallen direct opgestart door de gemeente en het betrokken gezin werd per direct in quarantaine geplaatst. “Met slechts een paar besmettingen kleurt een kleine gemeente al rood”, klinkt het. “Dat geeft een vertekend beeld.”