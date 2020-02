Vijvers weekendverblijven in vallei van Kleine Nete worden gedempt om natuurgebied te beschermen bij overstromingen Jurgen Geyselings

04 februari 2020

19u32 0 Vorselaar In de vallei van de Kleine Nete in Vorselaar gaat Natuurpunt zes verlaten weekendverblijven omvormen. De vaak vervallen huisjes zijn al afgebroken en nu worden de bijhorende vijvers gedempt. Zo kan de natuur zich herstellen en zal de capaciteit om water op te slaan, vergroten.

Natuurpunt kocht zes percelen met daarop weekendverblijven en vijvers. In de meeste gevallen werden de verkrotte huisjes afgebroken. Deze week is een aannemer gestart met de graafwerken rond de vijvers.

“De bomen op de percelen zullen verwijderd worden om de graafwerken te kunnen laten plaatsvinden”, klinkt het bij Natuurpunt. “Door de dijken te verlagen en de vijvers te dempen, zal in de toekomst de capaciteit om water op te slaan vergroten en worden andere delen beschermd tegen overstromingen. Nadien zal de natuur in het gebied zich kunnen herstellen.”

Achteruitgang waterberging

In de jaren 1960 en 1970 zijn op heel wat plaatsen in de vallei van Kleine Nete vijvers gegraven en weekendhuisjes gebouwd. Daardoor ging een eeuwenoud beemdenlandschap verloren en ging ook de waterbergende functie van de vallei erop achteruit. Geschat wordt dat er alleen al tussen Lier en het Albertkanaal meer dan 120 hectare aan weekendvijvers en huisjes ligt. Natuurpunt heeft de afgelopen jaren meer dan 30 hectare aan ophogingen en weekendvijvers hersteld. Dat gebeurde grotendeels in het kader van het Europese project LIFE Kleine Nete.

Voor de inrichting van deze weekendvijvers kan Natuurpunt rekenen op steun van de Vlaamse Overheid. Zowel het departement Omgeving (onthardingssubsidie) als het Agentschap Natuur en Bos (projectsubsidie natuur) dragen hun steentje bij.