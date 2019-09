Verkeersmaatregelen voor cyclocross Jurgen Geyselings

13 september 2019

16u54 0 Vorselaar Morgen (zaterdag) is het weer tijd voor de jaarlijkse Cyclocross in Vorselaar. Dan gelden enkele bijzondere verkeersmaatregelen.

Tussen 6 uur en 17 uur wordt alle verkeer in beide richtingen verboden in een gedeelte van de Cardijnlaan. Vanaf het kruispunt met de Kerkstraat tot aan het kruispunt met de Kuiperstraat is er geen verkeer toegestaan. Ook stilstaan of parkeren is op zaterdag tussen 6 uur ‘s ochtends en 17 uur ‘s avonds niet toegestaan in deze zone. Op de parking van het kerkhof, uitgezonderd het achterste gedeelte van de parking en de doorgang naar de begraafplaats, en op de parking voor de turnzaal van de gemeentelijke lagere school gelden dezelfde regels.